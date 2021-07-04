Son dakika: Trabzon'da feci kaza! En küçüğü 1 yaşında! Ölü ve yaralılar var
Trabzon’un Of ilçesindeki feci kazada içinde 1 yaşındaki bebeğin olduğu otomobil bariyere çarptı. Ölü ve yaralılar var.
04 Temmuz 2021, Pazar 14:29 Son Güncelleme:
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Trabzon’un Of ilçesinde, otomobilin bariyere çarptığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Of ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Eskipazar mevkiinde meydana geldi. Y.K.'nin kullandığı GD-PJ 809 Almanya plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.
OTOMOBİLDEKİ 1 YAŞINDAKİ BEBEK YARALI
Kazada otomobildeki Zeliha Çatan (38) ve Ayşegül Doğan (22) hayatını kaybetti, sürücü ile E.B.Ç. (1), E.F.Ç. (7) ve E.Ç. (11) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar kaldırıldıkları Of Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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