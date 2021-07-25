Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler İstanbul'a geri dönmeye başladı. Geri dönüşlerin başlamasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı.

Ailesi Kayseri'de bayramı geçiren ve otogarda ailesini bekleyen Erhan Öztürk, "Benim çocuklar dün 6'da yola çıktılar çok fazla yoğunluk varmış yollarda. Bekliyoruz bakalım. Kayseri'den geliyorlar, yolda çok fazla yoğunluk varmış, özelikle Bolu tarafında. Kazasız belasız bir şekilde gelirler inşallah" dedi.

Manisa'da gelen Abdullah Akkuş ise, "Tatil çok iyi geçti. Manisa Turgutlu'dan geliyorum. Bayram gayet iyi geçti. Gelirken feribotla geldik buraya" ifadesini kullandı.





TRAFİK ÇİLE OLDU

Kurban Bayramı tatilinin gidişi de dönüşü de çileli oldu. Dönüş yolculuğunda karayollarında uzun kuyruklar oluştu. Muğla yolunda araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu . Dokuz günlük tatilin sonlarına yaklaşılmasıyla dönüş yolculuğu başladı.

Muğla ve ilçelerine tatil için gelenlerin çoğu gün yollara düştü. Hal böyle olunca Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sürücüler 7 kilometrelik Sakar Rampası’nı 45 dakikada geçebildi. Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerine sahip Muğla, tatilcilerin akınına uğradı. Muğla’ya, 9 günlük tatilde 4 milyon yerli turist geldiği belirtildi.

Bayramda tatile ve memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolundaki güvenliği için Ankara’nın giriş ve çıkışlarında trafik denetimleri artırıldı. Özellikle yolcu otobüslerinde yoğunlaşan kontrollerde, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü ile şoförlerin dinlenme süreleri, araçlarda yedek sürücü olup olmadığı, yolcu sayısı, emniyet kemeri kontrolü ve hız denetimleri gerçekleştiriliyor. Uygulama takip cihazı adı verilen cihazlarla da vatandaşların GBT ve karantina sorguları yapılıyor.

ANADOLU OTOYOLU TARİĞİ AKICI

İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D-100 kara yolunda da yoğunluk yaşanıyor. Özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi büyük şehirlere gitmek isteyen vatandaşların kullandığı Kemikli rampalarında trafik yavaş seyrediyor.

Bolu Dağı Tüneli ile Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde, zaman zaman meydana gelen hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları ile arıza yapan araçlar nedeniyle kısa süreli yoğunluk yaşandı. Ege ve Balıkesir’in Edremit Körfezi sahilleri ile Çanakkale’nin Assos ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatilini geçiren vatandaşların İstanbul ve Trakya’nın çeşitli kentlerdeki evlerine gitmek için dönüşe geçmesiyle, Çanakkale feribot iskelesinde araç kuyruğu yaklaşık bir kilometreyi buldu. Gestaş firması, Çanakkale iskelesinden Eceabat ilçesine iki, Kilitbahir köyüne beş feribot, Lapseki ilçesinden Gelibolu ilçesine ise yedi feribot ile tarifesiz seferler yaptı.







