Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili kaza anı görüntüleri ortaya çıktı.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saat 06.36’da kameraya yansıyan görüntüde, yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotif ile karşıdan gelen Yüksek Hızlı Trenin kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Çarpışmanın etkisiyle kılavuz trenin rayların üzerinde geriye doğru yaklaşık 30 metre savrulduğu ve ters döndüğü görüntülere yansıdı. Kaza ile birlikte istasyondaki üst geçidin de trenin üzerine çökmesi de görüntüde yer aldı.

İşte tren kazasının yaşandığı o an:

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tren kazası ile ilgili olarak ‘taksirle adam öldürme’ suçundan başlattığı soruşturma kapsamında kontrolör E.E.E., makasçı O.Y. ve hareket memuru S.Y. gözaltına alındı.







