Son dakika... Trump: İran çok büyük bir hata yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran tarafından vurulan drone ile ilgili ilk açıklama geldi. Trump, "İran çok büyük bir hata yaptı" dedi.

Trump'ın açıklamasından kısa süre önce Reuters haber ajansına bilgi veren ABD'li kaynaklar ise, düşürülen insansız hava aracının parçalarının Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası sularda olduğunu belirtmişti. Amerikan donanması, drone enkazını bulmak için bölgeye ekip sevk etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracını (İHA) düşürmüştü.



