Donald Trump Twitter hesabında, 'Paris Anlaşması, Paris için pek de işe yaramıyor. Fransa'nın her yerinde protesto ve kargaşa var. İnsanlar doğayı koruma önlemi olarak üçüncü dünya ülkelerine büyük meblağlar ödemek istemiyor. 'Trump'ı istiyoruz' naraları atıyorlar. Fransa'yı seviyorum' notunu yazdı.

Trump açıklamalarına şu şekilde devam etti: 'Avrupa Ordusu fikri Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda işe yaramadı. Fakat ABD sizin için oradaydı ve her zaman yanınızda olacak. Sizden istediğimiz tek şey NATO'ya olan ödemelerinizi yapmanız. Almanya GSYİH'nin yüzde 1'i kadarını öderken ABD yüzde 4.3'ünü Avrupa'yı korumak için ödüyor. Adil değil.'

Trump, Haziran 2017'de, ülkesini iklim değişikliğiyle küresel mücadeleyi hedefleyen Paris Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıklamıştı.

Öte yandan; Trump, önümüzdeki yıl ekim ayında görev süresi dolacak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'un yerine mevcut Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley'i Genelkurmay Başkanı adayı olarak göstereceğini duyurdu.

PROTESTOLAR

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan gösteriler, son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan vergileri düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.