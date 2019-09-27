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Son dakika... Trump'tan İran'ın yaptırım açıklamasına yanıt

ABD Başkanı Donald Trump: İran görüşme yapmak için benden onlara uyguladığımız yaptırımları kaldırmamızı istedi. Tabii ki hayır dedim.

27 Eylül 2019, Cuma 16:44 Son Güncelleme:
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Son dakika... Trump'tan İran'ın yaptırım açıklamasına yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme yapmak için kendisinden yaptırımları kaldırmasını talep ettiğini fakat bu talebi geri çevirdiğini duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Trump, "ABD Başkanı Donald Trump: İran görüşme yapmak için benden onlara uyguladığımız yaptırımları kaldırmamızı istedi. Tabii ki hayır dedim." dedi.

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