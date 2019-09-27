ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme yapmak için kendisinden yaptırımları kaldırmasını talep ettiğini fakat bu talebi geri çevirdiğini duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Trump, "ABD Başkanı Donald Trump: İran görüşme yapmak için benden onlara uyguladığımız yaptırımları kaldırmamızı istedi. Tabii ki hayır dedim." dedi.