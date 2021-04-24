Son dakika haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2.5 ay aradan sonra Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya karşı havadan ve karadan yeni bir harekat başlattı. TSK son olarak 10 Şubat’ta Kuzey Irak’ta Gara bölgesini hedef alan “Pençe Kartal-2” adı verilen harekatı yapmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarıyla birlikte operasyonu Harekat Merkezi’nden takip edip, harekatla ilgili bölgedeki birlik komutanlarından bilgi alıp talimatlar veriyor. Akar ve Komutanlar İHA’ların operasyondan aktardığı anlık görüntüleri harekat merkezinden izliyor.

Çok sayıda savaş uçağının yanı sıra silahsız ve silahlı insan hava araçlarının da (İHA/SİHA) katıldığı operasyonda terör örgütünün yuvalandığı sığınak ve barınaklarla, cephane olarak kullanılan mağaralar vurularak yerle bir ediliyor.

Ağırlıklı Metina, Avaşin-Basyan, Kandil, Zap, Gara bölgelerini hedef alan hava harekatı ile birlikte sınır karakollarındaki Fırtına obüsleri ve diğer uzun menzile sahip obüsler de “Saha temizliği” atışları yaptı. Havadan ve karadan yapılan nokta atışlarından sonra komandolar ve özel kuvvetlerden oluşan kara birlikleri de başta Metina olmak üzere Kuzey Irak içlerine girdi.

KANDİL’E BOMBA YAĞDI

Kandil bölgesi çoğunluğu Diyarbakır olmak üzere değişik üslerden kalkan F-16’larla vurulurken, hava taarruzlarından sonra Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine Sikorsky ve Chinook tipi helikopterlerle kara unsurları indirildi.

Askeri kulislerde hava operasyonuna 50 kadar uçağın katıldığı, uçakların üslerine iniş yapmadan harekat boyunca havada kalan tanker uçaklarından yakıt ikmali yaptıkları, havadan erken uyarı ve kontrol uçağının da (AWACS) operasyon boyunca harekat bölgesi üzerinde olduğu konuşulurken, ATAK helikopterleri de bölgeden kaçmaya çalışan teröristleri hedef alıyor.

Ayrıca SİHA’lar da teröristlerin kaçış yollarını vurdu. Baharla birlikte bölgede hava koşullarının düzelmesiyle Türkiye’ye yönelik geniş kapsamlı sızma harekatı hazırlığındaki terör örgütünün ağır kayıplar verdiği bildirildi.

Altınbaş Üniversitesi öğretim görevlisi, terör ve güvenlik uzmanı Dr. Eray Güçlüer de CNN TÜRK canlı yayınında şu bilgileri paylaştı:

Türkiye geçtiğimiz aylarda özellikle Sincar ve Kandil konusunda kararlı bir duruş sergiliyor. Sincar'da bazı nokta operasyonlar gerçekleşti. Türkiye'nin bu bölgedeki kararlı tutumu ve gerçekleştirdiği operasyonlar özellikle terör örgütü PKK'yı ve İran yanlısı Milisleri rahatsız etmiş durumda. Türkiye'nin sınır hatlarına yönelik bazı hareketlerde bulunmalarına karşın bölgedeki üstünlüğü ele geçirmek adına kara harekatı başlatıldı. Hava destekli bir hareket. Geceden beri çeşitli üstlerden havalanan F16 ve F4'lerin bölgede önceden belirlenen hedefleri vurduğunu ve bu şekilde başladığını söylemek mümkün.

O hedeflerin belirlenme sürecinde insansız hava araçları, keşif araçları kullandı. Bölgede atış destek unsurları ve karadan taarruz helikopterlerinin bölgeye yönelik faaliyetlerde bulunduğunu söyleyebiliriz.

METİNA BÖLGESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Hem Metina bölgesi hem de çevresinde bulunan Avaşin Basyan ve Zap bölgelerinde PKK'nın varlığının sözde askeri kamplarının bulunduğu biliniyor. Bölgedeki PKK varlığına karşın sona erdirmek adına harekat başlattığının altını çizelim.

Şunu anladık. İstihbarat unsurları sürekli PKK'yı takip halindeydi. Nerelerde toplanıyor, nerelerde yoğunlaşma var ne gibi faaliyetler var. Dakika dakika, saat saat takip ediliyordu. Kısa bir bilgi alma şansımız oldu. Bu alanda özellikle bölgeyi kontrol ettikten sonra Avaşin ve Metina bölgelerine bir temizlik, PKK'nın faaliyetlerini engellemek için operasyonu yapıldığını aldık.

Gara ile koordineli olarak düşünmek lazım. 10 Şubat'ta gerçekleşti. Şimdi 2,5 ay sonra birden fazla alanda kademeli ama eş zamanlı bir operasyon var. 2 bölümden oluşuyor. Türkiye sınırına yakın olan Avaşin ve Sinat bölgelerine muhtemelen ateş altına alınarak vurulması ve bu yerler ben 95 sınır ötesi operasyonlarında gitmiştim. Küçük dere alanları buralar. Tabii büyük ölçüde temizlendi.

Şu ana kadar aldığımız bilgiler helikopterle hava hücum harekatı ve uçarbirlik şeklinde yapıldığı. Metina operasyonu da Gara gibi derinlikte karadan bağımsız bir konseptle, Gara'nın devamı konseptle yapılıyor. Bu alanda bağımsız operasyon kabiliyeti bütün dünyayı etkileyecek, herkese çok yönlü mesajlar içeren bir olay.

KİME MESAJ VERİLİYOR?

PKK'yı Türkiye'ye karşı kullanmaya çalışan başta ABD olmak üzere küresel güçlere veriliyor. Yıllarca dizayn edilmeye çalışıldı. Hala ABD'nin Suriye'de PKK ve PYD'ye çok ciddi desteği olduğunu biliyoruz.

Diğer yönlerden de bakıldığında ABD'nin elinde kullanılan bir argüman olan PKK'nın kullanışlı bir argüman olmaktan çıktığını da görüyoruz. Sınırlarımızdan itibaren 40 km derinliğe kadar olan bölgenin temizlendiğini gördük. 10-12 kişilik gruplar halinde teröristler olduğun7u gördük. Artık öyle Türkiye 500 kişiyle 1000 kişiyle gruplarla mücadele etmiyor.

Metina'daki falan da çok büyük gruplar değil. Türkiye sınıra yakın bölgelerde teröristlerin barınmasını istemiyor. Şimdi aslında bahar ayları kar zirveler dışında erimiş durumda. Teröristler kışı içerde geçirmeyi başarmış olanlar varsa sıkışmışlık halindeler. Sınırdan sızmak istiyorlar.

Metina'da 3 ayrı noktaya operasyon yapılıyor. Metina bölgenin adı. 3 önemli noktaya Gara'daki gibi temizlik yapılıyor.