Son dakika! TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.
02 Şubat 2022, Çarşamba 17:10 Son Güncelleme:
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Aden Körfezi’ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM’ye sunuldu.
Tezkerede, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin sağlanması ve terör ile mücadele kapsamında görev süresinin 10 Şubat 2022 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasının öngörüldüğü belirtiliyor.