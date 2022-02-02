Gündem Son dakika! TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı

Son dakika! TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı

Gündem

Son dakika! TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 17:10 Son Güncelleme:
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Aden Körfezi’ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM’ye sunuldu.

Tezkerede, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin sağlanması ve terör ile mücadele kapsamında görev süresinin 10 Şubat 2022 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasının öngörüldüğü belirtiliyor.

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