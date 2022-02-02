Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Aden Körfezi’ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM’ye sunuldu.

Tezkerede, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin sağlanması ve terör ile mücadele kapsamında görev süresinin 10 Şubat 2022 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasının öngörüldüğü belirtiliyor.











