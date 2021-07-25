Türkiye Son dakika... Turistik sahili hortum vurdu: Yaralılar var

Son dakika... Turistik sahili hortum vurdu: Yaralılar var

Türkiye

Son dakika... Turistik sahili hortum vurdu: Yaralılar var

Antalya'da, turizm beldesi Kundu'da çıkan hortumda 5'i kadın 1'i çocuk 6 turist hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

25 Temmuz 2021, Pazar 21:53 Son Güncelleme:
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Olay, saat 17.00 sıralarında Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde yer alan bir otele ait sahilde meydana geldi. Oluşan hortumda sahilde yer alan şezlonglar ve gölgeliklerin yerinden fırlamasıyla sahilde bulunan Ekaterina Kostromina, Tatiana Burunova, Larisa Bugoutdinova, Nevena Georgijev, Oksana Sorokina ve Daragana Sposic adlı 6 turist hafif şekilde yaralandı.

Yaralı turistler, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kısa süreli ve etkili olan hortumun ardından sahile savrulan şezlong ve gölgelikler otel görevlileri tarafından toplandı.

Adem AKALAN/ANTALYA(DHA)

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