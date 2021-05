ABD’de DNA dizilimi ve genetik alanında teknoloji geliştiren Sarmal Firması’nın CSO’su İnanç Ortaç, koronavirüsün erken tespit edilmesini sağlayacak ateş ölçer gibi bir cihaz üzerinde çalıştıklarını anlattı. Ortaç, klinik deneylerine başlamaya hazırlandıkları cihazın, pandemiyi kontrol altına almada yardımcı olmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Biyoteknoloji sektörüne yön veren 40 yaş altı en etkili isimlerden biri olarak gösterilen İnanç Ortaç, koronavirüs testini her an her yere taşımayı hedefledikleri çalışmayı şöyle anlattı;

“Pandeminin başında test yöntemleri geri kaldı. Pandeminin önüne geçebilmemiz için semptomlarından bağımsız neredeyse herkesi her gün çok yüksek bir güvenilirlikle test edip test sonuçlarına anında ulaşmamız lazım. Bizim yöntemimiz elektronik ve biyolojinin buluşma noktasında. Sarmal’ın hedefi eve kapanmak yerine gittiğimiz her yerde her an ateşimizi ölçer gibi test olabilmek. Ama bu test şu an var olan bütün testlerden daha hassas, hızlı ve düşük maliyetli. Yöntemimizle hem hassaslığı hem de özgüllüğü görülmemiş seviyelere çekip yine de geniş kitlelere ulaşacak düşük maliyetli testi başarmayı hedefliyoruz. Bütün bunları başarabilen test, aynı zamanda birkaç dakika içinde sonuç verebiliyor. Bu sayede işinize giderken kapıda test olup semptomlardan bağımsız olarak virüse ekspoze olup olmadığınız tespit edilebilecek.”

"DÜŞÜK MALİYETLİ TEK KULLANIMLIK KİTLER KULLANILACAK"

Aynı zamanda başka pandemilerin gerçekleşmemesi için gerekli olan anahtar teknolojileri geliştirmek için de çalıştıklarını dile getiren Ortaç sözlerini şöyle sürdürdü;

“Altı ay gibi sürede teknolojiyi erken prototip noktasına getirdik. Artık ticari prototipi tasarlamaya başladık. Şu an üretim için dünyanın en önde gelen cihaz üretici firmalarıyla iletişim içindeyiz. Kısa zamanda klinik denemelere başlamak için onay alma aşamasına geleceğiz. 2021 bitmeden üretime geçmeyi planlıyoruz. Bu sayede hedefimiz kısa zaman içinde şu an var olan pandemiye bir nokta koymak ve bir daha böyle bir pandeminin yaşanmasını engellemek. Böyle büyük ölçekteki bir pandemiye cevap vermeyi hedefleyen bir teknolojinin maliyetinin düşük seviyede olması çok önemli. Özellikle bizim hedef kullanım alanımız semptomlardan bağımsız olarak herkesi her noktada test edebilmek olduğu için ekonomik olması elzem. Gittiğiniz birçok yerde test olabilirsiniz. Örnek olarak tüm hastane çalışanlarının her gün test olması veya işinize veya bir konsere bile gittiğinizde, daha kapıda hassas bir şekilde test olmak verilebilir. Hava alanları gibi riskin daha yüksek olduğu yerler de bir başlangıç noktası olacak. Cihazlar düşük maliyetli tek kullanımlık kitler kullanacak. Sonuçta her bir ölçüm için maliyet basit bir kan testinden farklı olmayacak. Cihaz maliyeti küçük bir işletmenin bile kolaylıkla sahip olabileceği bir seviyede olacak.”