Siirt’in Kurtalan ilçesi Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gören Suriyeli Dlyar Safo, 6 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldı. Safo, hayatının zorlu koşullarına rağmen elde ettiği başarıyı Hürriyet’e anlattı.

Suriye’nin Kamışlı kentinde ilkokulu okurken oldukça başarılı bir öğrenci olan Dlyar Safo, 2015 yılında savaştan kaçan ailesiyle birlikte Türkiye’ye geldi. Ancak tek kelime Türkçe bilmiyordu. Türkiye’de eğitim hayatına 3’üncü sınıftan başladı. Dlyar kısa süre içinde Türkçe’yi öğrenmekle kalmadı okulun parlak öğrencileri arasına da girmeyi başardı. Ve Türkiye’de geçirdiği beşinci yılın sonunda LGS sınavında yüzbinlerce yaşıtını geride bırakarak şampiyon olmanın sevincini yaşadı. 'Başarının bir sırrı varsa Her gün tekrarlanan küçük parçaları toplamaktır” diyen Dlyar, ilerde mühendis olmak istiyor. Dlyar Safo başarı hikâyesini şöyle anlatıyor:

‘TEKRAR EDE EDE ÖĞRENDİM’

“Savaşın başlamasıyla kendi topraklarımızı içimizdeki buruklukla terk ettik. İlk geldiğimde karşılaştığım farklılıklardan dolayı uyum sağlamam biraz zamanımı aldı. Suriye’deyken başarılı bir öğrenciydim fakat Türkiye’de iki yıl okula gittikten sonra 5’inci sınıfta ortaokula başlamak için ailemle kayıt yaptırmaya gittiğimizde birkaç okul tarafından kabul edilmemem kendimi değersiz hissetmeme neden oldu.

Daha sonra 2017 yılında beni kucaklayan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu’na başladım. Daha iyi ve daha çabuk Türkçe öğrenmek için kendime kelime defterleri yaptım, anlamını bilmediğim her kelimeyi tekrar ede ede öğrendim. Başlangıçta yani 3’üncü sınıfta her şey çok daha zordu, bilmediğin dilde anlatılan bir dersi anlamak nasıl kolay olabilir? 2 yıl boyunca hem dil öğrenmek hem dersi anlamak için çok çaba verdim. 5’inci sınıfa geldiğimde artık derslere adapte olabilecek kadar Türkçe öğrenmiştim. Türkçe paragraf soruları çözmek bana matematik problemlerinden daha zor geliyordu, sınava hazırlanırken paragraf soruları çözmeyi ve kitap okumayı elden bırakmadım bu yüzden.

"GÖÇ EDEN ÇOCUKLAR İÇİN TÜRKÇE DERSLERİ VERİLSE FAYDALI OLUR"

Ailem, öğretmenlerim ve okulumun idarecileri bana çok destek oldu. Başından beri en büyük şansımın çevremdeki insanlar olduğu düşünüyorum. Özellikle ilk yıllarda uyum sağlamak konusunda çok zorluk çeksem de okulumdakiler beni hiç dışlamadı hatta kucak açtı. Herhangi bir yerde yabancı olarak yaşamaya çalışmak ne olursa olsun kolay değil, ben çevrem konusunda şanslıydım. Benim durumumda olan herkes için şartların iyileştirilmesini isterim. Mesela göç etmek zorunda kalan çocuklar için ayrıca Türkçe dersleri, kursları verilse çok faydalı olur. Çünkü biliyorum başarılı olabilecekken zorluklarla mücadele edemeyen onlarca insan var. Onların da destek görmesini çok isterim.”

DİĞER KARDEŞİNİN DE DERSLERİ İYİ

LGS’de kazandığı tam puanla istediği liseyi seçme şansını yakalayan Dlyar Safo’nun kız kardeşi de bu sene LGS’de ilk yüzde 4’lük dilime girmeyi başarmış. Diğer kardeşinin de dersleri iyi. Babaları iş bulamadığı için çalışmıyor. Geçimlerini annelerinin yaptığı dikiş ve el işleriyle sağlamaya çalışıyorlar. Dlyar’ın kitap, defter ve okuldaki beslenme gibi masraflarını okul aile birliği karşılıyor. Aileye devlet de yardımlarıyla destek oluyor.

‘ÖĞRETMENLERİME MİNNETTARIM’

Öğretmenleri ve okul idaresinin kendilerine hep destek olduğunu söyleyen Dlyar Safo, “Onların yaklaşımları derslerime karşı duyduğum sevgiyi tekrar yeşertip daha özgüvenli ve kararlı bir şekilde çalışmamı sağladı. LGS’ye çalışmaya 7’nci sınıfın yaz döneminde başladım. Yaz dönemi süresince konuları kısa sürede bitirip soru çözmeye ağırlık vermeye karar vermiştim. Çalışmaya başladığım süreç pandemi dönemine denk gelse de çözemediğim soruları telefon üzerinden öğretmenlerime yollayarak bu sürecin beraberinde getirdiği eksikliği hiç hissetmedim. Özel ders almadım ya da dershaneye gitmedim. Öğretmenlerimiz eksiklerimizin kalmaması için ders programındaki canlı derslere ek olarak ders işleyip bizleri bir an olsun yalnız bırakmadılar. Hatta bazı günler gece saat 2’de veya 3’te dahi öğretmenlere soru yolladığım oluyordu. Çalıştım, kendime inandım, destek gördüm ve başardım. Liseyi muhtemelen Siirt dışında bir yerde okuyacağım. Daha ilerde ise yazılım mühendisi olmak istiyorum çünkü teknolojiyle çok ilgiliyim. Bana yardımcı olan, ilgi gösteren herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Hürriyet-Seda Nur Başpınar















