Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Kabil Havaalanı görüşmesi ile ilgili olarak ''Mevcudiyetimiz var, asker göndermek söz konusu değil. Amacımız Afgakardeşlerimizin güvenliğine katkıda bulunmak'' dedi.

Bakan Akar'ın açıklamasının satır başları şöyle:





'MKE ÖZELLEŞİYOR' İDDİASI

(Makine Kimya Endüstri Kurumu’nun anonim şirketi olmasına yönelik eleştiriler) Özelleştirme yok. Kurumu hantal yapıdan kurtarmayı amaçlıyoruz. Orada çalışanların özlük haklarında geriye gitmesi söz konusu değil. Kayıp olmayacak.

TÜRKİYE AFGANİSTAN'A ASKER GÖNDERECEK Mİ?

('Türkiye, Afganistan'a Kabil Havaalanı'nda güvenliğin sağlaması amacıyla asker gönderecek mi?' sorusuna) Afganistan da mevcudiyetimiz zaten var. Şu anda asker gönderme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Amacımız Afgan kardeşlerimizin güvenliğine katkıda bulunmak. Yarın Amerikalılarla bir görüşmemiz olacak.

Diğer ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz. Onlarla birlikte bir arayış içindeyiz. Ve önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tamamlandığında nihai olarak açıklamalar ve gerekli tedbirler alınacak. Bir planlama haline dönüşecek ve bunu uygulamaya koyacağız.

KARADENİZ'DE RUS- İNGİLİZ GERİLİMİ AÇIKLAMASI

Hem Rusya’nın hem de İngiltere’nin yaptığı açıklamalar var. Onları gördük inceledik bakıyoruz. Farklı açıklamalar var. Birbiriyle uyumlu açıklamalar değil. Bu konunun gerçeği nedir arkadaşlar bakıyor. Çalışmaları sürüyor, takip ediyoruz.