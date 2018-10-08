Amerikan Washington Post gazetesi yazarı olan muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için gereken belgeleri almak üzere 2 Ekim Salı günü saat 13.12’de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girmiş ve buradan bir daha çıkmamıştı.

Halen kayıp olan ve burada öldürüldüğü iddia edilen Cemal Kaşıkçı için Türkiye, Başkonsolosluk'ta arama yapmak için izin istedi.

SUUDİ BÜYÜKELÇİ İKİNCİ KEZ ÇAĞRILDI

Talep, ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Suudi Arabistan Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireycii'ye iletildi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Suudi Arabistan Büyükelçisini dün Bakanlığımıza davet etmiştir. Kendisine soruşturma sürecinde tam bir işbirliği içinde olmayı beklediğimizi iletmiştir" denildi.

Cemal Kaşıkçı’nın geçen salı günü en son görüştüğü kişi olan nişanlısı H.A, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkonsolosluk binası önüne kadar birlikte gittiklerini anlatarak, Kaşıkçı’nın içeri girdikten sonra dışarı çıkmadığını iddia etmişti.

Söz konusu iddiayı yalanlayan Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu, Kaşıkçı’nın, "konsolosluğa geldiği ancak sonra ayrıldığı" açıklamasını yapmıştı.

Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, kayıp olduğu belirtilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumuna ilişkin geçen çarşamba da Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.