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Son dakika... Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Türkiye ile Rusya arasındaki ilk çalışma grubu toplantısı yapıldı.

17 Mayıs 2019, Cuma 17:48
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Son dakika... Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde alınan karar kapsamında Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan Çalışma Grubu ilk toplantısını 16/17 Mayıs 2019 tarihlerinde Millî Savunma Bakanlığı/Ankara’da gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda başta İdlib olmak üzere son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler ve alınması gereken tedbirler Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında ele alındı."


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