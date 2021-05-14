Delia Simona, çalışmak için 20 yıl önce Romanya'dan Türkiye'ye göç etti, burada tanıştığı Arkın Çavdar ile dünya evine girdi. 15 yılık evliğin ardından eşi vefat eden Delia, hayatının şokunu yaşadı. İşte Kaan ve Aras adında iki çocuğu olan kadının başına gelenler…

Çalışmak için 20 yıl önce Romanya'dan Türkiye'ye göç eden Delia Simona, burada tanıştığı Arkın Çavdar ile dünya evine girdi. Eşiyle birlikte 15 yılı geride bırakan Delia, Türkiye'ye öylesine bağlandı ki anadilini bile unuttu. Kaan ve Aras adını verdikleri iki çocuğu oldu. Türk eşinin 6 ay önce kalp krizinden vefatının ardından Türk vatandaşlığı alabilmek için konsolosluğa başvuran Rumen kadın, aldığı yanıt karşısında şoke oldu.

Sabah’tan Bulut Yamandağ’ın haberine göre, miras meselesi yüzünden Romanya'daki teyzesinin kendisini 2002'de "ölü" olarak gösterdiğini öğrenen Delia, aylardır hayatta olduğunu kanıtlamak için mücadele ediyor. İki çocuk annesi Delia, "Öldüğümü konsolosluktan öğrendim. Bana sen yaşamıyorsun dediler. Yaşayan bir ölü gibiyim. Üstelik bana 2006'da seyahat izni belgesi veren konsolosluk resmen ölüye izin belgesi vermiş. Ne otobüse binebiliyorum, ne de hastaneye gidebiliyorum" dedi.

Romanya'nın Ploieşti şehrinde dünyaya gelen Delia Simona'nın (45) makus talihi, onu henüz 10 yaşındayken yakalamış. Delia, yeni yaşına ayak bastığı ilk günde çok sevdiği babasını kaybetmiş. Maddi sıkıntılar sebebiyle 2001 yılında Türkiye'ye göç eden genç kadın, İstanbul'da bir gümüşçü dükkanında işe başlamış.

Delia Simona, burada tanıştığı Arkın Çavdar ile gönül ilişkisine başlamış ve bir senelik birlikteliğin ardından 2006 yılında dünya evine girmiş. Delia Kaan ve Aras adında iki erkek çocuğu dünyaya getirmiş. Ancak iddiaya göre Arkın Çavdar, Delia ile evli kaldığı 15 yıl boyunca eşinin Türk vatandaşlığına geçebilmesi için hiçbir girişimde bulunmamış. Senelerce Türk kimliği olmadan yaşamak zorunda kalan Delia, eşi Arkın Çavdar'ın ölümüyle kendisini skandallar zincirinin tam ortasında bulmuş. Delia Simona "Öldüğümü Romanya Konsolosluğu'nda öğrendim. Bana sen yaşamıyorsun dediler" dedi. İşte Delia Simona'nın tuhaflıklarla dolu hayat hikayesi...

SEYAHAT İZİN BELGESİYLE EVLENDİK

Çalışmak için İstanbul'a gelen Delia, iş yerinde tanıştığı Arkın Çavdar ile 2006 yılında dünya evine girdi. Evliliğinden hemen önce pasaportunun kaybolduğunu belirten Delia "Evlilik için hazırlık yaptığımız sırada pasaportumun kaybolduğunu fark ettim. Evlenebilmek için Romanya Konsolosluğu'ndan pasaportumu yenilemelerini istedim ama onun yerine bana geçici seyahat izni verdiler. Biz de bu belgeyle nikah sarayına gidip evlendik ve aile cüzdanımızı aldık. 2010 yılında Kaan, bir sene sonra da Aras doğdu" diye konuştu.

"KAÇARSIN" DEYİP KİMLİK ÇIKARMADI

15 yıllık evliliği boyunca eşinin kendisi için vatandaşlık başvurusu yapmaya yanaşmadığını ileri süren Delia "Türk vatandaşı olabilmem için öncelikle pasaportumun olması gerekiyordu. Evlendikten sonra birçok defa eşimden bana pasaportumu çıkarmasını istedim. İlk başlarda bu ısrarımı geçiştiriyordu. Zaman geçtikçe verdiği tepkisi de değişmeye başladı. "Sana kimlik çıkartırsam beni terk edip kaçarsın" diyordu. Ben de sadakatimi göstermek için bu konuyu daha fazla dile getirmedim" dedi.

2002 YILINDA ÖLMÜŞSÜN DEDİLER

Delia "Eşim 6 ay önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İki çocuğumla bir başıma kaldım. Çocuklarıma bakabilmek için kimlik çıkarmak istedim ama bunun için pasaportumun olması gerekiyordu. Ben de kayıp pasaportumun yenisini çıkarmak için Romanya Konsolosluğu'na gittim.

Bana "Sen yaşamıyorsun, 2002 yılında ölmüşsün" dediler. Duyduklarıma anlam veremedim" ifadelerini kullandı.

ÖLÜYE SEYAHAT İZNİ VERDİLER

Türkiye'ye geldikten sonra Romanya'daki annesinin öldüğünü belirten Delia Simona "Annemin üzerine kayıtlı iki ev vardı. Teyzem, annemin mirasını bana bırakmamak için 2002 yılında mahkemeye gitmiş. Benim öldüğümü iddia ederek dava açmış ve kazanmış. O günden sonra kayıtlara "ölü" olarak geçmişim. Ne tuhatır ki bana seyahat izni verdiklerinde sene 2006'ydı. Resmen ölüye seyahat izni vermişler ama pasaportumu yenileyemiyorlar" dedi.

AİLE CÜZDANIM VAR KİMLİĞİM YOK

Pasaportu olmadığı için Türk kimliği de çıkaramayan Delia, HES kodu alamadığı için ne otobüse binebiliyor, ne alışveriş yapabiliyor ne de devlet kurumlarından yardım talep edebiliyor. Adeta yaşayan bir ölü olduğunu ifade eden Delia Simona "Nereye başvurduysam geri gönderildim. Pasaportum ve kimliğim olmadığı için bütün kapılar yüzüme kapanıyor. Arkın ile evlendiğimize dair aile cüzdanım da var ama bir kimliğim yok" diye konuştu.

ANADİLİNİ BİLE UNUTTU

Delia Simona "Benim artık Romanya'dan beklediğim bir şey yok. Romanya'yla bir bağım kalmamış gibi hissediyorum, anadilimi bile unuttum. 20 senedir Türkiye'deyim ve artık Türk gibi hissediyorum. Türk devleti bana bakar. Aynı mahallede kardeş gibi yaşadığım Türk insanlarından hiçbir farkım yok. Tek eksiğim bir kimliğimin olmaması. Türk yetkililerden yardım bekliyorum " ifadelerini kullandı.



