Son dakika: Türkiye'den FETÖ ile ilgili 'Gülen hareketi' diyen ABD'ye sert tepki
Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı'ndan 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ’den, bu yıl da raporda 'Gülen hareketi' olarak bahsedilmesi nedeniyle ABD'ye sert tepki geldi.
31 Mart 2021, Çarşamba 16:37 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı, 'Demokrasimize kasteden, yüzlerce vatandaşımızı şehit eden, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ’den, bu yıl da raporda “Gülen hareketi” olarak bahsedilmesi, ABD’nin bu terör örgütüyle haklı mücadelemizi halen idrak edemediğini, bu terör örgütüne ilişkin ortaya koyduğumuz somut delilleri gözardı ettiğini, raporu hazırlarken de yine malum çevrelerin görüşlerine alet olduğunu göstermektedir.'açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, 'Demokrasimize kasteden, yüzlerce vatandaşımızı şehit eden, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ’den, bu yıl da raporda “Gülen hareketi” olarak bahsedilmesi, ABD’nin bu terör örgütüyle haklı mücadelemizi halen idrak edemediğini, bu terör örgütüne ilişkin ortaya koyduğumuz somut delilleri gözardı ettiğini, raporu hazırlarken de yine malum çevrelerin görüşlerine alet olduğunu göstermektedir.'açıklamasında bulundu.