Türkiye Son dakika: Tutuklanan Tosuncuk, lüks aracının akıbetini anlattı

Son dakika: Tutuklanan Tosuncuk, lüks aracının akıbetini anlattı

Türkiye

Son dakika: Tutuklanan Tosuncuk, lüks aracının akıbetini anlattı

Tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edilen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın , Uruguay'da görüntülendiği lüks aracının akıbetini de anlattı.

08 Temmuz 2021, Perşembe 14:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Uruguay'da görüntülendiği lüks aracının akıbetini de ifadesinde anlattı.

Mehmet Aydın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı. Aydın, dün akşam önce Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Burada kısa süre bekletilen Aydın'ın daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde yüksek güvenlikli Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

Mehmet Aydın'ın Uruguay'da lüks araçla drift yaparken çekilen görüntüsü uzun süre konuşulmuştu. Fiyatının 640 bin dolar olduğu belirtilen Aydın, ifadesinde o araçla ilgili bilgiler de verdi.


Uruguay'ın mal varlığına el koyduğunu söyleyen Mehmet Aydın, "Uruguay'da Ferrari marka lüks aracıma eşime ait araca el konuldu. Yaklaşık 600-700 bin dolar değerinde şahsıma ait yatıma ve şirkete ait 7 villa arsasına, şirkete at inşaat malzemelerine, yine şirkete ait araçlara el konuldu" ifadelerini kullandı.


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Güzel Melisa, çok hayranım sana...
Şirin Sever
Hakan Çelik
İletişimin kalbinin attığı yer
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Tosuncuk
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Afganistan’ın Maocu Dışişleri Bakanı arkadaşım: Başka yere benzemez Afganistan bir gayya kuyusudur
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Büyükelçinin gözünden Suriye
Murat Çelik
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: 15 yaşındaki kızın kahreden sonu! Düğünde dans ederken...