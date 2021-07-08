Son dakika: Tutuklanan Tosuncuk, lüks aracının akıbetini anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Uruguay'da görüntülendiği lüks aracının akıbetini de ifadesinde anlattı.

Mehmet Aydın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı. Aydın, dün akşam önce Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Burada kısa süre bekletilen Aydın'ın daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde yüksek güvenlikli Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

Mehmet Aydın'ın Uruguay'da lüks araçla drift yaparken çekilen görüntüsü uzun süre konuşulmuştu. Fiyatının 640 bin dolar olduğu belirtilen Aydın, ifadesinde o araçla ilgili bilgiler de verdi.





Uruguay'ın mal varlığına el koyduğunu söyleyen Mehmet Aydın, "Uruguay'da Ferrari marka lüks aracıma eşime ait araca el konuldu. Yaklaşık 600-700 bin dolar değerinde şahsıma ait yatıma ve şirkete ait 7 villa arsasına, şirkete at inşaat malzemelerine, yine şirkete ait araçlara el konuldu" ifadelerini kullandı.



