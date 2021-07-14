Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nde bu yıl da flamingoların, kuluçkalarından çıkan yüzlerce yavrusu öldü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.





Dünyadaki en büyük doğal üreme kolonisi olan Tuz Gölü’ne gelen flamingoların yavruları, Tuz Gölü’nün ortasındaki kreş alanında susuzluktan öldü. Drone ile çekilen görüntüler sosyal medyada yüz binlerce kez izlenirken, on binlerce de tepki yağdı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları:

Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümleriyle ilgili birkaç kelime etmek isterim. Gerekli incelemeleri yaptırıyoruz. Daha önce de yavrularda bu tarz ölümlerin takip edildiği yıllar oldu. Yaklaşık 1000 kadar flamingo öldü. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin yapmış olduğu incelemeye göre herhangi bir zehirlenme yok.

"TARIMSAL SULAMAYLA BAĞLI OLMADIĞINI İFADE ETMEK İSTERİM"

Buradaki suyun azalması ve sudaki konsantrasyonun artmasıyla susuz kalan ve uçamayan yavrularda ölümlerin gözlendiği gözüküyor. Gerekli tedbirler alındı. Konunun tarımsal sulamayla ve çevredeki kanallarla doğrudan veya dolaylı bağı olmadığını ifade etmek isterim.



