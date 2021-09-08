Türkiye Son dakika… Tuzla'da korkunç an! İki tren kafa kafaya geldi

Son dakika… Tuzla'da korkunç an! İki tren kafa kafaya geldi

Türkiye

Son dakika… Tuzla'da korkunç an! İki tren kafa kafaya geldi

Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi. Trenler son anda dururken büyük bir kazanın önüne geçildi. Olay yerinde inceleme sürerken seferler aksıyor.

08 Eylül 2021, Çarşamba 09:45 Son Güncelleme:
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Adapazarı - Pendik seferini yapan trenTuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Yüksek Hızlı Tren (YHT)'e çarptı. Makinistin son anda durarak Yüksek Hızlı Tren'e hafif çarptığı belirtilirken düşen bazı yolcuların yaralandığı öğrenildi. 

TCDD'den yapılan açıklamada, "Adapazarı -Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla Tersane İstasyonu'nda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT'ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu. Seferler kısa sürede başlayacaktır" denildi.


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