Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını belirterek, "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı ile oluşturulacak güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlanacağını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."

Resulayn Ceylanpınar'ın karşısında

Sıcağı sıcağına yaşananları anlatan CNN Türk muhabiri İsmail Umut Arabacı da uçakların bölgede uçtuğunu belirtti. İlk etapta 3 uçak sesi duyulduğunu belirten Arabacı Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'da 3 patlamanın meydana geldiğini açıkladı. Terör örgütü YPG'ye ait noktalarının bulunduğu bölgede patlamaların yaşandığı açıklandı.

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