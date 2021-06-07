Son dakika: Üçüncü doz aşı kararı! Sağlık çalışanları dikkat...

Son dakika: Koronavirüsle mücadelede en önemli güç olarak kabul edilen aşı uygulamaları devam ediyor. Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında yerli aşı çalışmalarını sürdürürken Acil Kullanım Onayı verilen ilk koronavirüs aşısı, Ankara Şehir Hastanesinde Sağlık Bakanı Koca’ya yapılmıştı. Sağlık çalışanlarının iki doz aşısı kısa sürede başarıyla tamamlanmıştı. Sabah.com.tr'nin edindiği kulis bilgilerine göre; sağlık çalışanlarına üçüncü doz koronavirüs aşısı yapılması kararlaştırıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜÇÜNCÜZ DOZ AŞI

Son dakika haberi: 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti konumunda olan Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsle mücadele 19 aydır devam ediyor. Koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren pandemiyle mücadelede büyük bir çaba sarfedildi. Koronavirüsle mücadelede aşı uygulamalarının hız kazanmasıyla vaka sayılarının düşmesi, kısa süre içinde de maskesiz hayata dönülmesi planlanıyor. Aşı uygulamaları devam ederken uzun süredir konuşulan üçüncü doz aşı uygulamalarıyla ilgili özel bilgilere ulaşdıldı. Edinilen bilgilere göre, 13 Ocak 2021'de Fahrettin Koca önderliğinde koronavirüs aşılarını olan sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşı olacağı öğrenildi.

ANTİKOR 6 AY SONRA AZALIYOR

Pandemiyle mücadelede ön safhada olan sağlık çalışanları ilk iki doz koronavirüs aşısını Sinovac aşısı oldu. Yapılan araştırmalara göre, aşıyla vücutta oluşan antikorun yaklaşık 6 ay sonra azaldığı ve tekrar hastalık riski oluştuğu ortaya çıktı. İlk aşılanan grubun sağlık çalışanları olması nedeniyle önümüzdeki günlerde sağlık çalışanlarına üçüncü doz aşı uygulamasının başlanacağı öğrenildi.

ÜÇÜNCÜ DOZ HANGİ AŞI OLACAK?

İlk iki doz koronavirüs aşısını Sinovac olan sağlık çalışanlarına üçüncü dozda ise hangi aşının yapılacağı henüz netleşmedi.

FARKLI İSİMDE AŞILAR YAPILIR MI?

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamasında, üçüncü doz aşıların farklı türden aşılardan seçilmesinde hiçbir sakınca olmadığını belirterek "Birinci dozu mRNA yaptırdıysanız ikinci dozu da mRNA veya ilk dozu inaktif yaptırdıysanız ikinci dozu da inaktif aşı olmak gerekiyor. Yükleyici doz yaptırmak isteyenler ise aşı uygulamasının üzerinden altı ay geçtikten sonra farklı bir türden aşı yaptırabilir." dedi



