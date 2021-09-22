Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin danışmanı Serhiy Shefir’in otomobiline ateş açıldı. Polis, geniş kapsamlı operasyon başlattı.

Shefir'in sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Detaylı açıklamanın ilerleyen süreçte yapılması bekleniyor.

Öte yandan Reuters'ta yer alan habere göre bir hükümet yetkilisi Shefir'in olaydan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.



