Dünya Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanına suikast girişimi

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanına suikast girişimi

Dünya

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanına suikast girişimi

Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Serhiy Shefir'e suikast düzenlendi. 10'dan fazla kurşunun isabet ettiği otomobilde sürücü yaralandı.

22 Eylül 2021, Çarşamba 12:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin danışmanı Serhiy Shefir’in otomobiline ateş açıldı. Polis, geniş kapsamlı operasyon başlattı.

Shefir'in sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Detaylı açıklamanın ilerleyen süreçte yapılması bekleniyor.

Öte yandan Reuters'ta yer alan habere göre bir hükümet yetkilisi Shefir'in olaydan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kürt meselesinde bir çit aşıldı
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Temelli ve HDP'ye sorular
Murat Çelik
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER BM Genel Kurulu'nda koronavirüs şoku! Brezilyalı Bakan pozitif çıktı