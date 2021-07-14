Turizmci Veli Çilsal, Didim’deki otellerinin, kiraya verdiği firma tarafından gasp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Çilsal, “Malıma çökmelerine izin vermeyeceğim” dedi

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın Didim'de otelleri bulunan turizmci Veli Çilsal, iki otelini 2 yıl önce Neşet Koçkar'a ait bir turizm firmasına kiraladı. Kiracı firma, otellerin işletme hakkını da başka turizm firmasına devretti. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alarak otelleri faaliyete geçiren alt kiracı firma rezervasyon alırken, işletme hakkını devraldığı firma tarafından kira sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

OTOBÜSLE GELEN 40 KİŞİ OTELİ KAPATTI

Bu gelişmenin ardından iki otobüsle otele gelen 40 kişinin, içeri müşteri alınmasına engel olduğu iddia edildi. Otelinin mafya tarafından basıldığını duyan turizmci Veli Çilsal, apar topar Didim'e giderek otellerine zorla giren kişilere karşı hukuk mücadelesi başlattı. Otellerinin elinden alınmaya çalışıldığını iddia eden Veli Çilsal, "Otelleri kiraladığım firma başka bir firmayla alt kira sözleşmesi yaptı.

Ben de bu sözleşmeye muvafakat verdim. İşletmeci firma, gerekli ruhsatları alarak otelleri faaliyete geçirdi. Ancak otelleri ilk kiraladığım firma kira sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği, kira ödemelerini yapmadığı gibi otelin alt kiracı tarafından otellerin açılmasına ve işletilmesine engel olmuş ve otele yapılan masrafları dahi benden talep etti.

"OTELİME ÇÖKMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI HUKUK MÜCADELESİ VERİYORUM"

Hukuksuz şekilde diğer firmanın sözleşmesini feshettiğini bildirerek oteli yeniden zorla hakimiyet altına almak üzere otelin kapısına iki araç dolusu kişileri gönderdi. Otelime çökmeye çalışanlara karşı hukuk mücadelesi veriyorum" ifadelerini kullandı.

'TEK TARAFLI FESHEDEMEZLER'

Otellerin işletmesini elinde bulunduran firmanın avukatı Gürcan Bardakçı, şirketlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının bulunduğunu söyledi. Hukuken kira sözleşmelerinin tek taraflı fesholunamayacağını ve hukuksuzluk yapıldığını belirten Bardakçı, herhangi bir mahkeme kararı ya da tahliye emri olmadan hukuksal hiçbir temele dayanmadan otelin müvekkil tarafından işletilmesine engel olunması konusunda Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet dilekçesi sunduklarını ve sonuç beklediklerini söyledi.







