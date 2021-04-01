Türkiye Son dakika: Vahşi cinayette sır perdesi aralandı! Meğer katil...

Son dakika: Vahşi cinayette sır perdesi aralandı! Meğer katil...

Türkiye

Son dakika: Vahşi cinayette sır perdesi aralandı! Meğer katil...

Kayseri'nin Develi ilçesinde, arkadaşı Eyüp Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen ve boş arazide gömülü cesedine ulaşılan Emrah Balkaş’ın (29) uyuşturucu alışverişinde çıkan anlaşmazlık nedeniyle arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

01 Nisan 2021, Perşembe 21:04 Son Güncelleme:
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Olay, 3 gün önce Develi ilçesi Abdulbaki Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Emrah Balkaş ve arkadaşı Eyüp Y. arasında uyuşturucu alışverişi sırasında anlaşmazlık çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Eyüp Y., belinden çıkardığı tabancayla Emrah Balkaş’a ateş etti. 8 yerinden vurulan Balkaş olay yerinde hayatını kaybederken, Eyüp Y., Balkaş’ın cansız bedenini boş bir araziye gömdü.

Cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu

Emrah Balkaş’tan haber alamayan yakınları dün İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp bildiriminde bulundu. İhbar üzerine yapılan çalışmalar kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ilçede Balkaş’ın irtibatlı olabileceği kişilerle görüştü. Balkaş’ın Abdulbaki Mahallesi’ndeki boş bir araziye gömüldüğü ihbarı alındı.

İhbarın yapıldığı arazide yürütülen kazı çalışmasında Balkaş’ın cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. Cinayetin faili Eyüp Y.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Balkaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan Emrah Balkaş, yarın toprağa verilecek.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ(DHA)

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