Türkiye Son dakika: Valilik açıkladı! İdari izinli sayılacaklar

Son dakika: Valilik açıkladı! İdari izinli sayılacaklar

Türkiye

Son dakika: Valilik açıkladı! İdari izinli sayılacaklar

Son dakika haberine göre, Tunceli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personel 1 Şubat Salı günü idari izinli sayılacak.

31 Ocak 2022, Pazartesi 22:51 Son Güncelleme:
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Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji'den alınan hava tahminlerine göre olumsuz hava şartlarının salı günü de devam etmesi beklenildiğinden kamu kurumlarımızda görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerimiz 1 Şubat 2022 tarihinde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır. Hizmetine acil duyulan personellerimiz, gerektiğinde kurumlarınca idari izin süresince göreve çağırabileceklerdir” denildi.

TUNCELİ (İHA)

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