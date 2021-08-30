Türkiye Son dakika... Valilik duyurdu: Ormanlık alanlara giriş yasağı uzatıldı

Son dakika... Valilik duyurdu: Ormanlık alanlara giriş yasağı uzatıldı

Türkiye

Son dakika... Valilik duyurdu: Ormanlık alanlara giriş yasağı uzatıldı

Son dakika haberine göre, Isparta'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 31 Ağustos'a kadar olan ormanlık alanlara giriş yasağının, 16 Eylül'e uzatıldığı bildirildi.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 19:46 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, meteorolojik şartların yangın açısından risk taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz dahilindeki ormanlık alanlara (Milli park alanları, ören yerleri, piknik ve mesire yerleri dahil) görevliler dışında giriş yasağı 16 Eylül 2021'e kadar uzatılmıştır. Vatandaşlarımızın belirtilen konular başta olmak üzere orman yangınlarına karşı gerekli hassasiyeti göstermeleri, orman yangınıyla karşılaşıldığında erken müdahale için vakit kaybetmeden 177 veya 112 numaralı hatlara ihbarda bulunmaları büyük önem taşımaktadır."

AA

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