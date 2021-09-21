Son dakika! Vatandaşlar ihbar etti! Şehit polisin katili yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Hani ilçesinde 17 Aralık 2018'de bulundukları araca PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu saldırının faillerinden Velat O'nun düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında ilde yaşanan gelişmelere yönelik değerlendirmelerinde, polis memuru Tuncer'in ağır yaralandığı, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olduğu saldırının faili 3 teröristten 2'sinin daha önce arazide cesetlerinin bulunduğunu bildirdi.

Aşkın, üçüncü failin yer tespitinin yapıldığını ve kaçarken yakalandığını ifade ederek, "Hani kırsalında 9 Eylül'de düzenlenen operasyonda kaçtığı sırada "Demhat Cilo" kod adlı terörist Velat O'yu yakaladık. Velat O'nun ektiği binlerce kök uyuşturucu da ele geçirildi. Bu uyuşturucu örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla kullanılıyor." dedi.

TERÖRİST HATUN DAĞTAŞ'IN YAKALANDIĞI OPERASYONA İLİŞKİN DETAYLAR

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce 27 Ağustos'ta düzenlenen, terör örgütü PKK'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve turuncu kategoride aranan terör örgütü mensubu Hatun Dağtaş'ın yakalandığı operasyonu da hatırlatan Aşkın, operasyona ilişkin detayları paylaştı.

Bunun çok önemli bir çalışma olduğunu bildiren Aşkın, "Milimetrik çalışmayla, teknolojiyi son imkanlarına kadar kullanarak bölgemizin sorumlu düzeyde ikinci kişisini yakaladık. Bu kişiyi canlı yakaladık. Jandarma teşkilatımızla bu operasyonu yaptık. Onlara da teşekkür ediyoruz. Riski olan bir operasyondu, siviller vardı. Örgüt üyesinin yanında silahlarının da olduğunu biliyorduk. Ve bu operasyonda silah kullanmadık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti silah kullanmasının gerekmediği hiçbir durumda silah kullanmaz. Canlı yakalanmasına kendisi bile şaşırdı." diye konuştu.

ASAYİÇ SUÇLARI İLE MÜCADELE

Asayiş suçları ile mücadele çalışmalarında da önemli adımlar attıklarını aktaran Aşkın, gelen her suç ihbarını harita üzerine işlediklerini ve yoğunluk oluşan yerlerde çalışmaları sıklaştırdıklarını belirtti.

Aşkın, "Hırsızlığın üzerine gideceğiz. Kimsenin evine, iş yerine hırsız girmesine müsaade etmeyeceğiz. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl evden hırsızlık yüzde 27, iş yerinden hırsızlık yüzde 22, oto hırsızlığı yüzde 42 azaldı." ifadelerini kullandı.

OKUL ÖNLERİNDE DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

Uyuşturucu ve diğer suçlarla mücadele kapsamında okulların önünde devriye gezen ekiplerin görev yaptığını belirten Aşkın, okulların güvenlik sistemiyle emniyet müdürlüğünün güvenlik görüntüleme sisteminin entegre edildiğini ve düzenli olarak bu sistemlerin izlendiğini kaydetti.

Aşkın spor da güvenliği önemsediklerini anlatarak, sporda şiddeti engellemek için müsabakalarda da gerekli tedbirlerin alındığını aktardı.

Diyarbakır'ın ölümlü kazaların yaşandığı illerden biri olduğuna işaret eden Aşkın, "Trafikte sınıfta kaldık. Ama tedbirlerimizi aldık. Gerekli çalışmalarımızı yapacağız. 10 bin polis memurumuzun hepsi ben dahil, trafik güvenliği için çalışacak." diye konuştu.



