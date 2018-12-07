Son dakika! Vezneciler davasında 'Kırmızı Bülten'

Vezneciler'de 6'sı polis 12 kişinin şehit olduğu terör saldırısı davasında mahkeme haklarında yakalama emri bulunan Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında 'Kırmızı Bülten' çıkarılmasına karar verdi

07 Aralık 2018, Cuma 16:59 Son Güncelleme:
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Son dakika! Vezneciler davasında 'Kırmızı Bülten'

Veznecilerde'de çevik kuvvet otobüsüne yönelik terör saldırısında 6'sı polis 12 kişinin şehit olmasına yönelik 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme haklarında yakalama emri bulunan Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın da içinde olduğu 12 sanık hakkında 'Kırmızı Bülten' çıkarılmasına karar verdi

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