Son dakika: Yakup Tilki hakkında flaş karar!

Kocaeli’de internet uygulaması üzerinden yayın yapan Yakup Tilki Alevi vatandaşlara küfürler etti, yayına katılan bir Alevi kadına da hakaret etti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük tepki toplayan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yakup Tilki çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOCAELİ (İHA)



