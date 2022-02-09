Son dakika: Yakup Tilki hakkında flaş karar!
Son dakika haberine göre, Kocaeli’de sosyal medya platformundan Alevi vatandaşlara küfür eden Yakup Tilki tutuklandı.
09 Şubat 2022, Çarşamba 22:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kocaeli’de internet uygulaması üzerinden yayın yapan Yakup Tilki Alevi vatandaşlara küfürler etti, yayına katılan bir Alevi kadına da hakaret etti.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük tepki toplayan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yakup Tilki çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KOCAELİ (İHA)
BUNLARI DA OKUYUN