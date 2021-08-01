Türkiye Son dakika: Yangınlarda son durum! 5 yangın devam ediyor! İşte tablo

Son dakika: Yangınlarda son durum! 5 yangın devam ediyor! İşte tablo

Türkiye

Son dakika: Yangınlarda son durum! 5 yangın devam ediyor! İşte tablo

Türkiye'de 112 orman yangınından 107'sini kontrol altına alındı. Yangınlar nelerde-hangi illerde devam ediyor. Muğla ve Antalya yangınında son durum ne? Bodrum'daki yangının kontrol altına alındığını duyuran Bakan Bekir Pakdemirli yangınlarda son durumu gösteren tabloyu paylaştı...

01 Ağustos 2021, Pazar 12:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınından 107'sini kontrol altına aldıklarını açıkladı.


Mersin Silifke'de 2 yangınının kontrol altına alındığını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Gazipaşa yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Pakdemirli son olarak Bodrum yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. 

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107’sini kontrol altına aldık. Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

Bakan Pakdemirli'nin paylaştığı görselde Antalya'da 2, Muğla'da 3 yangının devam ettiği belirtildi.



İlgili Haberler
Son dakika: Bodrum yangını kontrol altına alındı! Pakdemirli duyurdu


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Felaket içinde felaket yaşamak bizimkisi…
Şirin Sever
Rauf Tamer
Mutlugiller
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Gelecekte daha çok yangın yaşanabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aşı karşıtları buna ne diyecek?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tanju Özcan vakası
Oral Çalışlar
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kader Yurtsever dehşet anlarını anlattı! Kardeşini ararken sele kapılmıştı...