Son dakika: Yangınlarda son durum! 5 yangın devam ediyor! İşte tablo
Türkiye'de 112 orman yangınından 107'sini kontrol altına alındı. Yangınlar nelerde-hangi illerde devam ediyor. Muğla ve Antalya yangınında son durum ne? Bodrum'daki yangının kontrol altına alındığını duyuran Bakan Bekir Pakdemirli yangınlarda son durumu gösteren tabloyu paylaştı...
01 Ağustos 2021, Pazar 12:08 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınından 107'sini kontrol altına aldıklarını açıkladı.
Mersin Silifke'de 2 yangınının kontrol altına alındığını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Gazipaşa yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Pakdemirli son olarak Bodrum yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107’sini kontrol altına aldık. Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.
Bakan Pakdemirli'nin paylaştığı görselde Antalya'da 2, Muğla'da 3 yangının devam ettiği belirtildi.
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