Son dakika: Yazar Nuray Mert'e hapis cezası "Barış İçin Akademisyenler" grubunun "Bu suça ortak olmayacağız" adlı bildirisine imza attığı gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan köşe yazarı ve akademisyen Nuray Mert, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Nuray Mert hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı