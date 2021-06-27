Türkiye Son dakika: YDT başladı! YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi yapılıyor

Son dakika: YDT başladı! YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi yapılıyor

Türkiye

Son dakika: YDT başladı! YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi yapılıyor

Son dakika haberi... YDT sınavı, 81 ilde ve Lefkoşa'da başladı. Bu sabah gerçekleştirilen AYT'nin ardından öğrenciler YDT (Yabancı Dil Testi) için ter döküyor. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği YKS'nin üçüncü oturumu olan YDT 120 dakika sürecek.

27 Haziran 2021, Pazar 16:26 Son Güncelleme:
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Son dakika: YDT başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 130 bin 522 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) başladı.

Üçüncü ve son oturum YDT saat 15.45'te başladı. Adaylar, saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda adaylara soruları yanıtlamaları için 80 soru yöneltilecek, süre 120 dakika olacak.

YKS- YDT DOLAYISIYLA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINDI

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-YKS öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edildi.

YKS'nin her oturumunda, Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı.

İsteyen adaylar dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtıldı. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna geldi.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında okul bahçelerine kimse alınmadı. Adaylar, sınav binalarına girişte sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.

Kovid-19 durumu olan adaylar, tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınıyor.

Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçiler, 05.00-19.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor. Kırtasiyeler ve fotoğrafçılar da 07.00-18.00 saatlerinde açık olacak.


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