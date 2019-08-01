İç savaş ülkesi Yemen'de bu sabah şiddetli bir patlama meydana geldi. Uluslararası haber ajanslarının 'son dakika' koduyla geçtiği patlama, askeri geçit töreni sırasında gerçekleşti.

Reuters, saldırıda füzenin yanı sıra drone'ların da kullanıldığını bildiriyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, koordineli bir şekilde intihar saldırısının da töreni hedef aldığını duyurdu.

AP'ye göre, saldırılarda can kaybı 51'e çıktı. Onlarca yaralı ise hastanelere kaldırıldı.

Haber ajansı, olay yerinden feci görüntüler içeren fotoğrafları dünyaya servis etti.

Reuters'ın geçtiği fotoğraflar arasında, askeri geçit töreninin başlangıcı da yer alıyor.

Saldırıdan dakikalar sonra İran destekli Husiler, liman kenti Aden'deki patlamayı üstlendi.

Husiler'in açıklamasına göre, merkezi güçlerin kontrol ettiği Aden'e balistik füze saldırısı düzenlendi.

Al Cala askeri üssündeki patlamanın ardından açılan dev çukur göze çarpıyor.

Aden yakınlarındaki Al Cala askeri üssündeki birlikler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından destekleniyor.

Anadolu Ajansı ise, Aden'in batısındaki El-Berika'da bulunan El-Cela Karargahı'ndaki törenin BAE destekli Hizam el-Emni güçleri için düzenlendiğini aktarıyor.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında üst düzey iki komutan da var.

Husiler, gün içinde yeni bir açıklama yaparak Suudi Arabistan Dammam'daki bir askeri tesise füze ateşlediklerini ilan etti. Söz konusu uzak nokta, Basra Körfezi kıyısında ve Bahreyn yakınlarında.