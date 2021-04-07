Son dakika! Yeni koronavirüs kararı! Vakaların arttığı ilde...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilerde en yüksek koronavirüs vakası görülen Samsun'da yeni tedbirler alındı. Son haritada vaka sayısı 100 binde 678,72 olan Samsun'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplandı.

EN FAZLA 2 KİŞİ OTURABİLİR

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, yüzde 50 kapasite sınırlaması ile 07.00-19.00 saatleri arasında ve HES kodu sorgulaması yapmaları kaydıyla faaliyet gösteren lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verildi.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yatan hastaları rehabilite etmek ve tedavilerine destek vermek amacıyla çeşitli alanlarda eğitim verilen ve salgın sürecinde hizmeti durdurulan halk eğitim faaliyetleri olan beden eğitimi, müzik, el sanatları, resim-iş, kuaförlük gibi kurslarda maske kullanılması, fiziksel mesafe ile hijyen kurallarına uyulması ve gerekli önlemlerin alınması şartıyla yapılabilecek.

SÜRÜCÜ KURSLARI

Özel motorlu taşıt sürücü kurslarının teorik eğitimlerinin kent genelindeki vakaların yoğunluğu nedeniyle uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek.

Kentte, 1 Nisan 2021'e kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen sinema salonlarının faaliyetlerinin durdurulması kararı 12 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.

27 Mart - 2 Nisan 2021 tarihleri arasındaki illere göre haftalık vaka sayısı (100 binde)

İl genelinde faaliyet gösteren nargile salonlarında ve nargile satışı yapılan iş yerlerinde ise Kovid-19 salgınının damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık olması nedeniyle kurulun daha önce aldığı karar doğrultusunda nargile satışının kısıtlanmasına devam edildi.







