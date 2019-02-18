YÖK'ten 'Suriyeli öğrenci' açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Suriyeli mültecilerin Türkiye’de sınava girmeden üniversiteye girebileceği iddiasıyla ilgili "YÖK’ün Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden ülkemizde istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklaması olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir" açıklamasında bulundu

18 Şubat 2019, Pazartesi 09:57 Son Güncelleme:
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YÖK'ten 'Suriyeli öğrenci' açıklaması

YÖK’ün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarından YÖK’ün, Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava tabi tutulmadan ülkemizde istedikleri üniversitelere girebilecekleri şeklinde bir açıklama yaptığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.

Söz konusu paylaşımın tamamen gerçek dışı bilgiler içerdiği ve vatandaşları maksatlı bir şekilde yanıltmaya yönelik olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

'MÜMKÜN DEĞİLDİR'

"Bu paylaşımlar mevcut durumu yansıtmamakta olup YÖK'ün Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden ülkemizde istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklaması olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir. Bu tür siyasi maksatlı, gerçeği yansıtmayan haber veya sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini, YÖK'ün sadece resmi kanalları vasıtasıyla yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz."

DHA

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