Türkiye Son dakika... Yolcu minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Yolcu minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Son dakika... Yolcu minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Giresun'un Güce ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrildiği kazada Pelin Kandemir (12) hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

22 Temmuz 2021, Perşembe 00:18 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Boncukçukur köyünde meydana geldi. Ağaçbaşı Yaylası’ndan ilçe merkezine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen yolcu minibüsü, sürücüsünün virajı alamaması sonucu şarampole yuvarlandı.

Çevredekiler tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yolculardan Pelin Kandemir, olay yerinde hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı. 

Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yolcularının Bursa'dan Giresun'a tatile geldiği belirtilen; bir çocuğun öldüğü minibüs kazasıyla ilgili olarak soruşma başlatıldı. 

Mustafa KIRLAK- Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN (DHA)

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