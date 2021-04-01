Türkiye Son dakika: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Son dakika: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 3'ü mürettebat, 39 kişi yaralandı.

01 Nisan 2021, Perşembe 21:57 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye 2 kilometre uzaklıktaki Aşağısarıca köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Ağrı'ya giden Kemal Kızılkaya yönetimindeki 04 P 6566 plakalı yolcu otobüsü, Suşehri ilçe girişi Sarıca kavşağı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.


36 yolcu ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 39 kişinin bulunduğu otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 

Can pazarının yaşandığı kaza yerine, ihbar üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 39 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yolculardan çoğunluğu ayakta tedavi görürken, durumu ağır olan 2 kişi ise Sivas kent merkezine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ (Sivas) (DHA)

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