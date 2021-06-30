Türkiye Son dakika: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 6 kişi yakalandı

Son dakika: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 6 kişi yakalandı

Türkiye

Son dakika: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 6 kişi yakalandı

Son dakika haberi...MSB (Milli Savunma Bakanlığı) Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

30 Haziran 2021, Çarşamba 15:57 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Edirne Meriç’te görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


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