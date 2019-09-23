Son dakika... Yunanistan'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da merkez üssü Kerpe Adası'nın 52 km kuzeyi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'de de hissedildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'da merkez üssü Kerpe Adası'nın 53 km kuzeyi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerel saatle 10:09'da meydana gelen ve Muğla'nın Datça ilçesinde de hissedilen deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.