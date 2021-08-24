Türkiye Son dakika: Yüz yüze eğitimle ilgili Bakan Koca'dan açıklama

Son dakika: Yüz yüze eğitimle ilgili Bakan Koca'dan açıklama

Türkiye

Son dakika: Yüz yüze eğitimle ilgili Bakan Koca'dan açıklama

Yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların 6 Eylül'de açılacağını hatırlatarak koronavirüs aşısı yaptırmayan anne ve babalara seslendi.

24 Ağustos 2021, Salı 15:28 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitimle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Koca, okulların 6 Eylül'de açılacağını belirterek henüz ilk doz Covid-19 aşısını yaptırmayan anne ve babalara seslendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: Bakan Koca, 'Annelere 6 Eylül mesajı' ve 'Babalara 6 Eylül mesajı' başlığı ile yaptığı paylaşımda, "15.5 milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylül’de açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer" ifadesini kullandı.Ülke genelinde uygulanan aşı miktarı 90 milyon dozu geçti.

"SONUÇ SAYILARLA İFADE EDİLEMEZ"

Bir diğer açıklamasında Bakan Koca, "Aşılarını olanlara, aşılarımızı yapanlara milyonlarca teşekkür. TOPLAM 90 MİLYON DOZU GEÇTİK. Erteleyenler de karar verdiğinde, sonuç sayılarla ifade edilemez." dedi.


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