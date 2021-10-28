Türkiye Son dakika! Zehra Zulal Atalay Laçin tutuklandı! 'Doçentlik belgelerim yasal, suçlamayı kabul etmiyorum'
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Son dakika! Zehra Zulal Atalay Laçin tutuklandı! 'Doçentlik belgelerim yasal, suçlamayı kabul etmiyorum'

Türkiye

Son dakika! Zehra Zulal Atalay Laçin tutuklandı! 'Doçentlik belgelerim yasal, suçlamayı kabul etmiyorum'

Son dakika haberine göre, Doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin ifade verdi. Atalay, hakkındaki suçlamayı yalanladı.

28 Ekim 2021, Perşembe 13:03 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından dün tutuklanan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'in ifadesinde, 'Bütün evraklarım ve belgelerim yasal. Bana yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum'' dediği öğrenildi.



Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü, 28 Eylül 2021 tarihinde İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'nde göreve başlayan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'i doçentlik belgesi sahte olduğu gerekçesiyle atamasını iptal edip, hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Laçin, sevk edildiği mahkemece 'dolandırıcılık' ve 'resmi evrakta sahtecilik' suçlarından tutuklandı.

Suçlamaları kabul etmeyen Laçin'in ifadesinde,''Bütün evraklarım ve belgelerim yasal. Bana yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum. Ben suçsuzum. Evraklarımı da savcılığa sundum'' dediği öğrenildi.


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