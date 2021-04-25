Türkiye Son dakika: Zihinsel engelli kişiye cinsel istimarda mahkemeden örnek karar!

Son dakika: Zihinsel engelli kişiye cinsel istimarda mahkemeden örnek karar!

Türkiye

Son dakika: Zihinsel engelli kişiye cinsel istimarda mahkemeden örnek karar!

Son dakika haberine göre, İstanbul Şile'de bir cami tuvaletinde zihinsel engelli kişiye cinsel istismarda bulunurken yakalandığı iddia edilen 57 yaşındaki Ergün K'nin mal varlığına 110 bin liralık ihtiyati haciz konuldu.

25 Nisan 2021, Pazar 10:21 Son Güncelleme:
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İstanbul Şile’de, 17 Haziran’da bir caminin tuvaletinde Ergün K. (57), zihinsel engelli bir kişiye cinsel istismarda bulunurken polise ihbar edildi. Gözaltına alınan Ergün K., savcılık ifadesinden sonra tutuklanarak cezaevine konuldu. Ergün K. hakkında ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçundan İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MAL VARLIĞINA HACİZ KARARI

Olayla ilgili ceza davası devam ederken mağdurun ailesi tarafından Ergün K. hakkında Şile Asliye Hukuk Mahkemesi’nde manevi tazminat davası da açıldı. Davanın ilk duruşmasında mağdur avukatı Ergün K.’nın üzerine kayıtlı malları elinden çıkaracağına dair duyumlar aldıklarını, bunun gerçekleşmesi halinde ailenin ileride mağdur olabileceğini savunarak Ergün K.’nın mal varlığına ihtiyati haciz konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren Şile Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Nisan’da verdiği ara kararla sanık Ergün K.’nın mal varlığına 110 bin liralık ihtiyati haciz konulmasına hükmetti.

MAHKEMEDEN ÖRNEK KARAR

Mahkeme tarafından verilen ihtiyati haciz kararının cinsel istismarla ilgili açılan manevi tazminat davaları için örnek olduğunu söyleyen avukat İhsan Yalçınkaya, “Mahkeme yerinde bir karar vererek sanığın mallarına ihtiyati haciz koyarak ileride ortaya çıkacak bir zararı da önlemiş oldu. Bu karar benzer davalar için örnek oluşturuyor” dedi.


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