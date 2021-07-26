Türkiye Son dakika... Zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Son dakika... Zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Manisa'da, işçilerin taşındığı servis minibüsünün arkadan çarptığı TIR ile birlikte 4 aracın daha karıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 21:49 Son Güncelleme:
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Kaza, bugün öğle saatlerinde Saruhanlı ilçesi Nuriye Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, H.E. (43) idaresindeki 45 J 4108 plakalı işçi servisi, Manisa istikametinden Akhisar istikametine seyir halinde iken aynı istikamette seyir halinde ilerleyen M.M.B. (63) yönetimindeki 16 ADT 891 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Savrulan minibüs Nuriye Kavşağı kırmızı ışıklarında bekleyen A.Y.G. (49) yönetimindeki 34 CSU 137 plakalı otomobile de çarptı. Karşı şeride geçen minibüs, kırmızı ışıkta beklemekte olan Ç.B. (36) yönetimindeki 35 AOJ 006 plakalı otomobile de çarparak durabildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

4 aracın karıştığı kazada, sürücüler yara almazken toplamda 11i kadın, 14 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüste bulunan ve yaralanan G.A. (51), H.A. (41), Ş.G. (16), T.A. (15) Saruhanlı Devlet Hastanesine, K.Ö. (59), M.Ö.(53), H.A. (56), Z.O. (20), F.E. (19), S.A. (34), A.A. (49) ve M.G.(43) Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne, Y.A.(19) ve K.A.(52) ise Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yapılan testlerde sürücülerin alkolsüz oldukları tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA (DHA)

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