Türkiye Son dakika... Zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Son dakika... Zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 4 otomobil ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

19 Eylül 2021, Pazar 23:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza saat 20.30 sıralarında, TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerleyen 44 HV 381 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu. Bu sırada kaza nedeniyle aynı yönde giden 3 otomobil çarpışırken, arkadan gelen kamyon da kaza yapan araçlara çarptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Zincirleme kazada, Elles Çalışkan, Furkan Turgut, Şenol Aydın, Ali Aydın ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 5 kişiyi hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya)(DHA) 

İlgili Haberler
Son dakika: Manisa'daki yangın söndürüldüKayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Aşıdan kombinezona nasıl geçtiniz yahu?
Şirin Sever
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
Hakan Çelik
Uğursuz 13 hurafesine pabuç bırakmadılar
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze oy
Rauf Tamer
Murat Çelik
Aşı, İngiltere ve kış
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalif medyaya 'demokrasi baharı' beklerken…
Oral Çalışlar
Banu Şen
Başkent'ten yükselen lale diyarı: Sincan
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aşı seferberliği! Anonsla çağırdıkları köy halkını taziyeevinde aşılıyorlar