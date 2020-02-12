Türkiye (Son Dakika) Elazığ'da okulların açılma tarihi değişti
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Elazığ'da okulların açılma tarihi değişti

Türkiye (Son Dakika)

Elazığ'da okulların açılma tarihi değişti

Artçı depremlerin sürdüğü Elazığ'da okulların açılma tarihi tekrar değişti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada okulların 24 Şubat tarihinde açılacağı ifade edildi.

12 Şubat 2020 , Çarşamba 15:43 ,

Elazığ'da 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından il genelinde okulların açılması ileri bir tarihe ertelenmişti.

Açılması ileri bir tarihe ertelenen okulların 17 Şubat tarihinde eğitime başlaması gerekiyordu. İl Milli Eğitimi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, okulların açılma tarihinin 24 Şubat'a ertelendiği duyuruldu.

İHA

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