Son dakika...Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni! 81 ilden geldiler
Gelen son dakika haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret ediyor.
19 Mayıs 2021, Çarşamba 09:56 Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi olarak 81 ilden lise öğrencileri ile buluşacak. Siyasi parti yetkilileri de Anıtkabir'i ziyaret edecek.
SAAT 19.19'DA İSTİKLAL MARŞI EVLERDEN OKUNACAK
Saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm şehirlerde, evlerin balkon ve pencereleri ile stadyumlarda İstiklal Marşı okunacak. Yurdun birçok yerinde koronavirüs önlemlerine uygun olarak koşular, araç konvoyları, konserler, ses ve ışık gösterileri gibi etkinlikler düzenlenecek.
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