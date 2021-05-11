Türkiye Son dakika...Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

Son dakika...Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

Türkiye

Son dakika...Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından son bir haftada vaka sayısı azalan illeri açıkladı.

11 Mayıs 2021, Salı 16:10 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı grafiğe göre vaka sayısı en çok düşen iller Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul, Tekirdağ, Erzincan, Giresun, Yalova, Kocaeli ve Edirne oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan illerin Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olduğunu belirterek, "Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin bilgi verdi.

Son hafta, vaka sayısı en çok azalan illerin Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olduğunu vurgulayan Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak." değerlendirmesinde bulundu.

İşte Bakan Koca'nın paylaştığı mesaj:

Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak.

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