Türkiye Son dakika...Bakan Koca'dan önemli aşılama hedefi!

Son dakika...Bakan Koca'dan önemli aşılama hedefi!

Türkiye

Son dakika...Bakan Koca'dan önemli aşılama hedefi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada Kurban Bayramı'na kadar olan aşı hedefini duyurdu. Bakan Koca mesajında '18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60’a ulaştı' dedi.

09 Temmuz 2021, Cuma 10:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakanlık tarafından Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin Kurban Bayramı'na kadar aşılanması hedefleniyor. Diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte aile hekimleri de ülkenin en ücra köşesinde bile aşı olmamış kişi kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaygın aşılama konusunda önemli bir tecrübeye sahip aile hekimlerinin, Kovid-19'a karşı yürütülen aşı kampanyasında elde edilen başarıya katkısının önemini vurguladı.

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı:

37 MİLYON 250 BİN KİŞİ en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60’A ULAŞTI. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Üç yıl önce dün, Çorlu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umudumuz kadınlar
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
15 Temmuz’a doğru
Rauf Tamer
Şirin Sever
Güzel Melisa, çok hayranım sana...
Şirin Sever
Hakan Çelik
İletişimin kalbinin attığı yer
Hakan Çelik
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dipsiz Göl'den yürek burkan görüntü! 'Artık ölmüştür'