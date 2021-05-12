İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde Ramazan bayramı tedbirlerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor. Bakan Soylu, şampiyonluk kutlamalarına ilişkin uyarılarda bulundu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a "Bu kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize düşüyor. Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum" dedi.

İşte İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

İki türlü riskimiz var, bayramın birinci günü yoğunluk olur mu olmaz mı onu iyi bir şekilde yürütmemiz lazım. Bayramınhemen akabinde 17'siyle önümüzdeki pazar arasında ciddi bir yoğunluk olma ihtimali olabilir. Tedbirlerimize aynı şekilde devam etmemiz lazım.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI UYARISI

Maçlar cumartesi değil mi? Cumartesi orada bir diplomasiye ihtiyaç var. Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa; sağ olsun hem Giresunlular hem Adanalılar minimum ölçekte yaptılar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılan bir görüntü olmadı.

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Bu kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize düşüyor.

Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum.

Çünkü neticede üç takım da İstanbul'da. Ve Türkiye'de de aynı şekilde olacak.