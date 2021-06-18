Türkiye Son dakika...Berkin Elvan davasında karar!

Son dakika...Berkin Elvan davasında karar!

Türkiye

Son dakika...Berkin Elvan davasında karar!

Son dakika gelişmesi... Berkin Elvan davasında yargılanan polis memuru F.D.'ye, 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

18 Haziran 2021, Cuma 16:17 Son Güncelleme:
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Berkin Elvan davasında yargılanan polis memuru F.D.'ye, 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Sanık polis F.D., 'olası kasıtla adam öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verildi.

DHA


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